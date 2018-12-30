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32 أسرة منتجة تُشارك في جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الجنادرية بالمأكولات الشعبية والحرف اليدوية

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32 أسرة منتجة تُشارك في جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الجنادرية بالمأكولات الشعبية والحرف اليدوية

32 أسرة منتجة تُشارك في جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الجنادرية بالمأكولات الشعبية والحرف اليدوية
http://almnatiq.net/?p=674487
المناطق - الرياض

تُشارك 32 أسرة منتجة بجناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذا العام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، وذلك لعرض منتجاتها المنزلية على الزوار وتسويقها في المهرجان.

واستقبلت الأسر المنتجة زوارها بعددٍ من الفعاليات والأنشطة تنوعت بين الحرفي والخدمي والمأكولات والملابس الشعبية، الأمر الذي زاد من إقبال الزوار على هذه الأنشطة، حيث نوهوا بقدرات ومواهب المرأة السعودية العاملة .

من جانب آخر عبر عدد من المشاركات عن سعادتهن بالمشاركة في المهرجان لإبراز مهارتهن في عرض منتجاتهن وتطويرها والتسويق لها، وتحسين المستوى الاقتصادي لهن، معبرين عن شكرهن لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنظيم هذه الأركان وإتاحة فرصة المشاركة لهن، حيث تم تصميم الأركان بما يتناسب مع مرتاديه من جميع شرائح المجتمع من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما صرحت الأستاذة مها المرزوقي المشرفة على ركن “الاستثمار من المنزل” بأن هذا العام تم اختيار الأسر المشاركة بعناية وبتنوع أكثر لإتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة بحيث تكون الأسر المُشاركة يشملها الضمان الاجتماعي، كما شكرت المرزوقي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعمها للأسر بجناح الوزارة في “الجنادرية 33”.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى لتسهيل مشاركة الأسر المنتجة في المهرجان، وتحرص على تخصيص مكان لهن في الجناح إلى جانب توفير متطلباتهم، حيث أوجدت لهن موقعًا متميزًا بجانب جناح الوزارة يتم فيه عرض منتوجاتهن والمقتنيات الخاصة بهن.

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