شاهد.. البرق يضرب مقاتلة “إف 18”..وفيدو يوثق الحادثة

المناطق - الرياض

التقطت كاميرا في قمرة قيادة في طائرة مقاتلة من طراز “أف 18” لحظة “مذهلة” عندما ضرب البرق مقدمة الطائرة بشكل مفاجئ أثناء التحليق، مما أدى لذعر الطيار.

وقام الطيار في الفيديو النادر، بخفض رأسه لا إراديا، بعد ضربة البرق السريعة، التي أصابت زجاج قمرة الطائرة الحربية، حسب ما نشرت صحيفة “يو أس أي توداي”.

ونشر خبير الطيران الأميركي جاك باركيست فيديو الطيار، الذي استغرق عدة ثوان فقط، على حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب باركيست: “المعلومات لدى محدودة عن هذا الفيديو.. ياله من فيديو مذهل، ماهي فرص حدوث ضربة رعدية كهذه؟”