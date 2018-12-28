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استعرضت خلال مشاركتها في "الحديقة الثقافية" الدبلوم التأهيلي ومركز قياس الأثر

أمير مكة المكرمة يطلع على جهود جامعة “المؤسس” في خدمة ضيوف الرحمن

أمير مكة المكرمة يطلع على جهود جامعة “المؤسس” في خدمة ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=674494
المناطق - جدة

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، على جهود جامعة الملك عبدالعزيز في خدمة ضيوف الرحمن وذلك خلال افتتاح سموه الحديقة الثقافية في دورتها الثانية في واجهة جدة البحرية الجديدة، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة؟”، وتنظمها أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الحكومية وتحت إشراف ملتقى مكة الثقافي.

وتجول صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في معرض الجامعة والذي احتوى على صور تعكس جهود الجامعة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وسلط المعرض الضوء على الدبلوم التأهيلي المختص في مجال الحج والعمرة الذي تم استحداثه مؤخرًا والذي يعنى بتأهيل الكوادر الوطنية ويوفر فرص تدريبية واكتساب الخبرات التنفيذية، من خلال التخطيط وإدارة الفعاليات الكبرى، وضمان سلامة الحجاج والمعتمرين، وإدارة الحشود، إلى جانب إدارة المخاطر وتقييم الفعاليات.

وقدم المعرض صورة متكاملة عن مركز قياس الأثر ورضا الحجاج والمعتمرين والذي سيقدم دراسات علمية وأبحاث في مجالات الحج كما يقيس مدى رضى الحجاج والمعتمرين عن الخدمات المقدمة من كافة القطاعات الحكومية وسيكون المركز هو الجهة المعتمدة لتغذية جميع الجهات الحكومية ويقدم لها توصيات تضمن تحسين الخدمات ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن، وشمل المعرض صورًا متنوعة لجهود عشائر الجوالة تحت شعار “سواعد الوطن” في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى مسابقة آية وصورة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن مشاركة الجامعة تهدف إلى إبراز الجهود المبولة في خدمة ضيوف الرحمن وتعريف زوار الحديقة الثقافية بما يقدمه هيئة أعضاء التدريس والمنسوبين والطلبة للحجاج والمعتمرين، كما استعرض ما تم استحداثه مؤخرًا في الجامعة الدبلوم التأهيلي المختص في مجال الحج والعمرة ومركز قياس الأثر ورضا الحجاج والمعتمرين.

 

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