احدث الأخبار

176 شركة عقارية مؤهلة للبيع والتأجير على الخريطة
أبرز المواد
 قلبك والمساحات الخضراء.. دراسة تكشف علاقة مثيرة
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يطلع على جهود جامعة “المؤسس” في خدمة ضيوف الرحمن
منطقة مكة المكرمة
 شاهد.. البرق يضرب مقاتلة “إف 18”..وفيديو يوثق الحادثة
أبرز المواد
 32 أسرة منتجة تُشارك في جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الجنادرية بالمأكولات الشعبية والحرف اليدوية
أبرز المواد
 هجوم إلكتروني “خارجي” يشل صحفا أمريكية
أبرز المواد
 مدرب ليفربول: لا يهم عدد النقاط التي نتصدر بها في ديسمبر .. لا يمكننا لعب هذه اللعبة
أبرز المواد
 السجائر الإلكترونية “تحرق” الأنواع التقليدية.. والخسائر 130 مليار دولار
أبرز المواد
 الجيش الوطني اليمني يحرر تبتي القرون المطلة على مركز مدينة صرواح
أبرز المواد
 جناح “هدف” في الجنادرية يعرف الزائرات على آليات التسجيل في برنامج دعم حضانة الأطفال للمرأة العاملة
محليات
 الخرج تجمع التراث والحضارة والصناعة في جناحها بـ”الجنادرية 33″
منطقة الرياض
 جناح الخرج في الجنادرية يستقبل زواره بالقهوة..ووضوح الرؤية توزع اكثر من10ألاف هدية لزوار
منطقة الرياض
176 شركة عقارية مؤهلة للبيع والتأجير على الخريطة

176 شركة عقارية مؤهلة للبيع والتأجير على الخريطة

أبرز المواد
قلبك والمساحات الخضراء.. دراسة تكشف علاقة مثيرة

قلبك والمساحات الخضراء.. دراسة تكشف علاقة مثيرة

أبرز المواد
أمير مكة المكرمة يطلع على جهود جامعة “المؤسس” في خدمة ضيوف الرحمن

أمير مكة المكرمة يطلع على جهود جامعة “المؤسس” في خدمة ضيوف الرحمن

منطقة مكة المكرمة
شاهد.. البرق يضرب مقاتلة “إف 18”..وفيديو يوثق الحادثة

شاهد.. البرق يضرب مقاتلة “إف 18”..وفيديو يوثق الحادثة

أبرز المواد

176 شركة عقارية مؤهلة للبيع والتأجير على الخريطة

176 شركة عقارية مؤهلة للبيع والتأجير على الخريطة
http://almnatiq.net/?p=674504
المناطق - الرياض

بلغ إجمالي عدد الشركات العقارية المؤهلة للبيع أو تأجير المشاريع على الخريطة في برنامج “وافي” التابع لوزارة الإسكان نحو 176 شركة منذ بدء برنامج التأهيل.
ووفقا لمعلومات حصلت “الاقتصادية” عليها، فإن نحو 70 في المائة من هذه الشركات تقع في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية.
واشترطت وزارة الإسكان لتأهيل المطورين العقاريين، عددا من المعايير المطلوب استيفاؤها ومن بين المتطلبات الأساسية، تقديم السجل التجاري، وشهادة الغرفة التجارية وعقد التأسيس للشركات وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجانب شهادة التصنيف من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقاولين، إضافة إلى شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تؤكد عدم وجود مستحقات على الشركة. وتضمنت الشروط تقديم السير الذاتية للرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري وجميع المديرين العاملين في تطوير المشروع وتنظيمه والتسويق له، وتقديم نسخ من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التعاقدية مع المؤسسات الشريكة والموردين والمقاولين والموافقة المبدئية على العمل، وإثباتات على إمكانية توفير العمالة.

روابط ذات صلة

قلبك والمساحات الخضراء.. دراسة تكشف علاقة مثيرة

قلبك والمساحات الخضراء.. دراسة تكشف علاقة مثيرة
شاهد.. البرق يضرب مقاتلة “إف 18”..وفيديو يوثق الحادثة

شاهد.. البرق يضرب مقاتلة “إف 18”..وفيديو يوثق الحادثة
32 أسرة منتجة تُشارك في جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الجنادرية بالمأكولات الشعبية والحرف اليدوية

32 أسرة منتجة تُشارك في جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الجنادرية بالمأكولات الشعبية والحرف اليدوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*