176 شركة عقارية مؤهلة للبيع والتأجير على الخريطة

المناطق - الرياض

بلغ إجمالي عدد الشركات العقارية المؤهلة للبيع أو تأجير المشاريع على الخريطة في برنامج “وافي” التابع لوزارة الإسكان نحو 176 شركة منذ بدء برنامج التأهيل.

ووفقا لمعلومات حصلت “الاقتصادية” عليها، فإن نحو 70 في المائة من هذه الشركات تقع في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية.

واشترطت وزارة الإسكان لتأهيل المطورين العقاريين، عددا من المعايير المطلوب استيفاؤها ومن بين المتطلبات الأساسية، تقديم السجل التجاري، وشهادة الغرفة التجارية وعقد التأسيس للشركات وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجانب شهادة التصنيف من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقاولين، إضافة إلى شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تؤكد عدم وجود مستحقات على الشركة. وتضمنت الشروط تقديم السير الذاتية للرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري وجميع المديرين العاملين في تطوير المشروع وتنظيمه والتسويق له، وتقديم نسخ من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التعاقدية مع المؤسسات الشريكة والموردين والمقاولين والموافقة المبدئية على العمل، وإثباتات على إمكانية توفير العمالة.