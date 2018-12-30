206.7 مليار ريال توزيعات نقدية للمصارف السعودية المدرجة خلال 19 عاما

المناطق - الرياض

بلغت قيمة التوزيعات النقدية للمصارف السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال 19 عاما وتحديدا منذ عام 2000 حتى نهاية العام الجاري 2018، نحو 206.67 مليار ريال، علما أن هناك مصارف أسست وأدرجت حديثا فاقت توزيعاتها النقدية مصارف منذ عقود.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، جاء مصرف الراجحي أعلى المصارف من حيث قيمة التوزيعات النقدية خلال 19 عاما بقيمة 57.42 مليار ريال تشكل نحو 27.8 في المائة.

وحتى كتابة هذا التقرير أمس، لم يعلن مصرف الراجحي عن توزيعاته النقدية للنصف الثاني من عام 2018، أي أن التوزيعات النقدية السابقة له حتى نهاية النصف الأول 2018.

في المركز الثاني، حل بنك الرياض بنحو 34.46 مليار ريال تمثل نحو 16.7 في المائة من مجموع التوزيعات النقدية للمصارف السعودية. وبذلك شكل البنك مع الراجحي 44.5 في المائة من قيمة التوزيعات بقيمة 91.88 مليار ريال.

فيما جاءت مجموعة سامبا المالية بـ 34.39 مليار ريال مشكلة نحو 16.6 في المائة، يليها البنك السعودي البريطاني (ساب) بـ 19.341 مليار ريال مشكلا 9.4 في المائة.