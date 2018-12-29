تحسيناً للمشهد الحضري : إزالة 21 ” حظيرة ومخيم ” عشوائية في الاحساء

المناطق - الأحساء

اوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان الأمانة ممثلة في وكالة البلديات ” لجنة متابعة المطابخ والملاحم والاحواش ” وبتوجيه من سمو المحافظ بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ، أزالت 21 ” حظيرة ومخيم ” اُقيمت عشوائياً في النطاق الغربي من المنطقة ، ويأتي ذلك ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لازالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري،وذلك بحسب ماافاد به رئيس اللجنة رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم ، حيث تتم الازالة بناءاً على خطة مرحلية تشمل ( توجيه الإنذارات لاصحاب تلك الحظائراوالمخيمات العشوائية وامهالهم فترة محددة لازالتها ، وفي حال عدم الاستجابة يتم ازالتها بعد انتهاء المهلة دون ادنى مسؤولية على الأمانة حيال مايوجد من ممتلكات في تلك الاحواش اوالمخيمات ) .

وأضاف بووشل .. الأمانة تسعى من خلال تكثيف جهودها لإزالة الحظائر ” الاحواش ” والمخيمات العشوائية الى إزالة عنصر من عناصر التشويه البصري في المداخل والطرقات وكذلك النطاق السكني في ظل وجود تنظيم خدمي لتلك الحظائر في منطقة سوق المواشي ، مؤكداً على ضرورة تعاون المواطن والمقيم في المحافظة على البيئة من عناصر التشويه البصري والاسهام ايجاباً في تعزيز دور المجتمع في الحفاظ على النظافة العامة ، لافتاً الى انه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات وفق الأنظمة الوزارية بحق المخالفين.