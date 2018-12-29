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نائب أمير جازان يدشن حملة التوعية والتدريب بالأمن السيبراني بإمارة المنطقة

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أكثر من 120 ألف مستفيد من عيادات كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد

أكثر من 120 ألف مستفيد من عيادات كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد

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تحسيناً للمشهد الحضري : إزالة 21 ” حظيرة ومخيم ” عشوائية في الاحساء

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المنطقة الشرقية

أكثر من 120 ألف مستفيد من عيادات كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد

أكثر من 120 ألف مستفيد من عيادات كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=674537
المناطق - عسير

بلغ عدد المستفيدين من عيادات كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد أكثر من 120 ألف مستفيد من خلال 375 عيادة متخصصة في قسمي الطلاب والطالبات مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات.

وأكد عميد الكلية الدكتور إبراهيم الشهراني، أن الكلية تحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع خدماتها الأكاديمية والطبية؛ حيث حصلت على شهادتي الجودة الأمريكية والبريطانية حسب معايير الآيزو 9001 – 2008، وتسير الكلية بخطوات حثيثة للحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني من هيئة تقويم التعليم والتدريب (NCAAA)، وأضاف أن الكلية أسهمت في تعزيز الوعي بصحة الفم والأسنان، وتقديم الخدمات العلاجية والتثقيفية للمجتمع، وأداء رسالتها تجاه المجتمع؛ بالمبادرة بتسخير إمكاناتها لتكون سندًا وعونًا للمجتمع في كثير من المحافل والمناسبات والفعاليات، مشيرًا إلى أن الكلية قدمت فرصًا حقيقيةً لتطوير الكوادر البشرية من أبناء المنطقة أكاديميًّا وإداريًّا، وتخلق فرص عمل للشباب من الجنسين في مرافق الكلية بقسميها للبنين والبنات.

كما بين الشهراني أن الكلية خرّجت 672 طبيبا و 148 طبيبة؛ لتلبية احتياجات المرافق الصحية بعسير، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الصحية في وطننا الغالي.

يذكر أن الكلية تضم سبعة أقسام هي: قسم جراحة الفم والوجه والفكين، وقسم الاستعاضة السنية، وقسم علوم التشخيص وبيولوجيا الفم، وقسم طب أسنان الأطفال، وقسم إصلاح الأسنان، وقسم طب الأنسجة المحيطة بالأسنان وصحة أسنان المجتمع، وقسم التعليم الطبي للأسنان، كما يوجد بالكلية خمسة معامل مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وهي معامل علم الأمراض والأنسجة، ومعامل الأشعة، ومعامل التركيبات السنية، ومعامل الإنتاج، ومعامل المحاكاة.

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