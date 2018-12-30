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وزير الإسكان يفتتح الفيلا النموذجية لمشروع فلل البيرق

وزير الإسكان يفتتح الفيلا النموذجية لمشروع فلل البيرق
http://almnatiq.net/?p=674561
المناطق - الأحساء

افتتح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أول أمس، الفيلا النموذجية ـ للعرض ـ لمشروع فلل البيرق بمدينة المبرز في محافظة الأحساء، التي تقوم على تطويره إحدى الشركات الخاصة، أحد الشركاء المعتمدين لبرنامجي “سكني”و “وافي” لدى وزارة الإسكان، كما اطلع والوفد المرافق له، على أقسام الوحدة السكنية، مبدياً سعادته بجودة التنفيذ، والتقدم الملحوظ في سير الإنجاز.

وأعرب الرئيس التنفيذي والمستشار لمجلس برنامج الإسكان محمد الخرس، عن شكره للوزارة والشركة الوطنية للإسكان ومنسوبيهما، ممثلة بالوزير والوفد المرافق، على زيارتهم ودعمهم وتحفيزهم المعهود، وتقديم كل ما من شأنه في تمكين وإنجاز وتسليم مشروع فلل البيرق خلال عام ٢٠٢٠.

يشار إلى أن مشروع “فلل البيرق “سجل سابقاً رقماً قياسيا بإتمام حجز كامل الفلل المتاحة للمستفيدين خلال ٤٨ ساعة فقط، وذلك لموقعه المميز وأسعاره الملائمة وتقنيات بنائه الحديثة، إضافة إلى التصاميم العصرية المستوحاة من ثقافتنا المحلية المتوائمة مع معطيات حياة المستفيدين من المواطنين.

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