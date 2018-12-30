الزعاق يحذّر المتنزهين من رياح باردة على مناطق بالرياض اليوم

المناطق _ الرياض

حذّر خبير الطقس والأرصاد الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك من رياح باردة تهب طوال نهار اليوم الأحد، على مناطق بالرياض اليوم.

وطالب الزعاق – في تغريدة على “تويتر” – المتنزهين بالتنبه إلى هبوب الرياح على الأجزاء الوسطى في المملكة، وروضة التنهاه، وروضة نورة، وروضة خريم، ومحافظة الزلفي وتحديدًا منطقة الكسر.

وكانت هيئة الأرصاد، قالت في تقرير صادر عنها، إن مناطق: الحدود الشمالية والشرقية والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، تتأثر بهطول أمطار رعدية، إضافة إلى سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على المناطق الغربية والشمالية الغربية من المملكة.

وتوقعت، تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر، على منطقتي: الرياض والقصيم، ومحافظة القريات بالجوف، ومحافظة طريف بالشمالية، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشارت إلى نشاط في الرياح السطحية خلال النهار مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية والرياض وحائل والقصيم، يمتد تأثيرها إلى منطقة الجوف.