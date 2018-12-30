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ميركل أقوى امرأة في العالم للعام الثامن على التوالي

ميركل أقوى امرأة في العالم للعام الثامن على التوالي
http://almnatiq.net/?p=674565
المناطق _ الرياض

مئة امرأة ساهمن في رسمِ معالمِ وجهِ العام 2018. نساء قويات كل في مجالها غيرت الكثيرَ وتركت بصمتَها في مسيرة نساء العالم وفقا لقائمة مجلة “فوربس”.

سيدة ألمانيا القوية وزعيمة أوروبا انجيلا ميركل  لا تزال تحمل لقب أقوى امرأة في العالم منذ ثماني سنوات رغم استعدادها للخروج من ضوء الزعامة عام 2021.

المركز الثاني احتلته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تتولى منذ نحو عامين تطبيق الخطوة التاريخية الصعبة بإخراج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

من سيدات عالم السياسة أيضا، دخلت اللائحة ساهلي زويدي، أول امرأة ترأس اثيوبيا في التاريخ. فيما احتلت ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترمب مركزا متقدما نسبيا على اللائحة الذهبية

أوبرا وينفري ملكة الإعلام ما زالت على اللائحة إلى جانب أقدم الأسماء فيها، وهي ملكة بريطانيا، أليزابيث الثانية.

السعوديتان لبنى العليان ورانيا نشار والإماراتية رجاء القرق سجلن الحضور العربي.

بيونسيه و تيلر سويفت الوحيدتان من عالم الغناء اللتان فرضتا حضورهما في القائمة.

ومن عالم التمثيل، دخلت نجمة بوليوود بريانكا  شوبرا بعد عرسها الأسطوري.

كما استحقت دخول اللائحة نجمة التنس الشهيرة، سيرينا وليامز.

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