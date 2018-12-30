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أكثر من (40) مصور ومصورة يزورون مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

أكثر من (40) مصور ومصورة يزورون مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

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أكثر من (40) مصور ومصورة يزورون مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

أكثر من (40) مصور ومصورة يزورون مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
http://almnatiq.net/?p=674570
المناطق _ الرياض

نظم مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، وبالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وضمن فعاليات ملتقى ألوان السعودية في دورته السابعة، رحلة للمصورين (من الجنسين) شارك فيها  أكثر من (40) مصوراً ومصورة  من داخل المملكة ودول الخليج المختلفة.

وتاتي هذه الرحلة امتداد لجهود الهيئة في تسيير رحلات استكشافية للمصورين والمبدعين من الفوتوغرافيين وصناع الأفلام، بهدف الوقوف على ما تزخر به المملكة العربية السعودية من مقومات طبيعية وتراثية والتعريف بها داخل المملكة ودول الإقليم والعالم، مما يشكل اطلالة على تراث وحضارة المملكة وسحر طبيعتها، ويجعل منها وجهة جاذبة للسياح داخلياً وخارجياً.

وقام المصورون بجولة تعريفية داخل المركز، صحبهم خلالها مدير العلاقات العامة بالمركز الأستاذ عادل بالطيف، والأستاذ عبد العزيز النزهة، مدير رحلات ألوان السعودية بالهيئة، حيث اطلع المصورون خلال الجولة على مكونات المركز، وأقسامه، واستمعوا إلى شرحٍ وافٍ من المسؤولين، تعرفوا خلاله على أهداف المركز ورسالته في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية البحوث والدراسات البترولية في نهضة الأمم وبناء مستقبلها.

 

يشار إلى أن الهيئة  نفذًت عدداً من الرحلات بمشاركة مصورين سعوديين  وعرب وأجانب، زاروا خلالها كثيراً من المواقع الطبيعية والتراثية والسياحية في مناطق المملكة المختلفة،  ومن ذلك رحلة هؤلاء المبدعين  إلى قريتي شقراء وأشيقر التراثية والتي زار خلالها  المصورون المواقع التراثية والسياحية، والفعالية المصاحبة لملتقى ألوان السعودية في القرية التراثية بأشيقر.

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