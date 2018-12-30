مختبر أمانة عسير يفحص منتجات العسل في 30 دقيقة.. بالجنادرية

المناطق _ الرياض

عرض مختبر أمانة منطقة عسير لسلامة الأغذية المشارك بقرية عسير بالمهرجان الوطني للثقافة و التراث ” الجنادرية 33 ” تقريرا عن حجم العينات التي تم تحليلها ضمن جهود الأمانة في اطار الرقابة الغذائية على منتجات العسل و ضبطها حفاظا على امن و سلامة زوار قرية عسير التراثية .

و كشف التقرير بلوغ عينات العسل المتطابقة للمواصفات و المقاييس السعودية و السليمة 224 عينة أي بنسبة 69% و بلغت العينات الغير متطابقة للمواصفات و غير صالحة للاستهلاك التي ضبطت بنحو 102 عينة أي بنسبة 31% و ذلك منذ بداية انطلاق مهرجان الجنادرية 33 للأسبوع الأول .

و تأتي هذه الجهود لمختبر أمانة عسير لضبط سلامة الأغذية و على رأسها منتجات العسل التي يتم تداولها بشكل كبير في القرية للتأكد من جودة و سلامة العسل المقدم للزوار القرية خلال 30 دقيقة و يمنح حينها شهادات للزبائن العسل و التي تبين لهم بشكل واضح النتائج للعينات التي تم فحصها ، مما يضع حداً للتلاعب بجودة العسل لحفظ السلامة الغذائية لزبائن العسل .

و يكمن دور المختبر في فحص و تحليل العسل للتأكد من سلامته وجودته لضمان توفير عسل آمن وصحي ، خاصة بعد زيادة ملوثات الغذاء المختلفة و انتشار وسائل الغش ، التي أصبحت تنفذ بوسائل و طرق علمية يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية ، ويقوم المختبر على طابع علمي دقيق و الذي من شأنه توفير نتائج مخبرية عالية الدقة للتعرف على مخاطر الغذاء الكيميائي و الميكروبيولوجي و التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان .

و في ذات السياق أكد أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي بأن مختبر سلامة الأغذية التابع لأمانة عسير يشارك هذا العام بقرية عسير التراثية في المهرجان الوطني للثقافة و التراث ” الجنادرية 33 ” لدعم أنشطة وبرامج القرية من خلال إطلاع زوار القرية على جهود المختبر وما يقدمه من خدمات مجانية و ذلك للتأكد من سلامة الأغذية وخاصة منتجات العسل .

مشيرا الى ان المختبر المشارك بقرية عسير التراثية بمهرجان ” الجنادرية 33 ” يضم أحدث الأجهزة العلمية في مجالات مراقبة الجودة والكشف عن الملوثات المختلفة في سلامة الأغذية و خصوصا منتجات العسل ، كالتلوث الميكروبيولوجي والكيميائي والتلوث بالمعادن الثقيلة و التأكد من مطابقة تلك المنتجات للمواصفات و المقاييس السعودية حفاظا على سلامة و امن زوار القرية الغذائي .

موضحا بأن المختبر يعمل على تحليل عينات العسل الواردة وفحصها للتأكد من خلوها من الفطريات ، و تحديد نوع لقاح العسل إضافة الى نسبة النقاء و نسبة التغذية المسموح بها و السكريات و خلو العسل من مادة الهيدروكسي ميثايل فورفورال ، لضمان الحصول على منتجات عسل نقية و خلوها من الغش و من المسببات المرضية، لتحقيق و ضمان الأمن الحيوي للقرية و زوارها .

منبها الى ان تلك الجهود جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، حرصا منه لتوفير الامن الغذائي للزوار القرية و ضبط تداول العسل المغشوش .

الجدير بالذكر بأن دور مختبرات الأغذية بأمانة عسير بوجه عام يتمثل في تعزيز منظومة الرقابة العامة على سلامة الأغذية بإجراء التحاليل المختبرية للتأكد من عدم تلوثها بأي مواد ضارة وخلوها من أنواع الغش المختلفة وذلك في إطار الأهداف الأساسية لحماية الصحة العامة بتوجيه و متابعة من قبل امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي .