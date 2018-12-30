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أمانة نجران تهيئ الحدائق والميادين لاستقبال المتنزهين خلال إجازة منتصف العام الدراسي

أمانة نجران تهيئ الحدائق والميادين لاستقبال المتنزهين خلال إجازة منتصف العام الدراسي

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أمانة نجران تهيئ الحدائق والميادين لاستقبال المتنزهين خلال إجازة منتصف العام الدراسي

أمانة نجران تهيئ الحدائق والميادين لاستقبال المتنزهين خلال إجازة منتصف العام الدراسي
http://almnatiq.net/?p=674576
المناطق - نجران

أكملت أمانة منطقة نجران استعداداتها اللازمة بتهيئة المتنزهات والحدائق  والميادين العامة لاستقبال المتنزهين والزوار خلال إجازة منتصف العام .

وجّه أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان جميع الوكالات والإدارات المعنية والبلديات التابعة بتكثيف جهودها لخدمة المتنزهين وزوّار المنطقة ؛ وذلك من خلال تهيئة وتجهيز المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والميادين العامة لاستقبال الزوّار والاستمتاع بأوقاتهم في هذه الأماكن.

وقال أمين منطقة نجران أنه تم تهيئة وتجهيز متنزه الملك فهد الذي يعد من أكبر المتنزهات ومتنزه أبا الرشاش وشلال العريسة و31 حديقة  وعدد 6 مماشٍ، و5 ساحات بالإضافة إلى عدد 18 ملعب .

مؤكدا حرص الأمانة على أن تكون هذه المنتزهات والحدائق والميادين مكاناً مناسباً ومتنفساً حقيقياً لأهالي وزوّار مدينة نجران ، إضافة إلى المتنزهات الطبيعية في المراكز والمحافظات التابعة للمنطقة.

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