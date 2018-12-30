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مركز الملك سلمان للإغاثة يعقد بمأرب دورة توعوية لبيان مخاطر تجنيد الأطفال

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مركز الملك سلمان للإغاثة يعقد بمأرب دورة توعوية لبيان مخاطر تجنيد الأطفال

مركز الملك سلمان للإغاثة يعقد بمأرب دورة توعوية لبيان مخاطر تجنيد الأطفال
http://almnatiq.net/?p=674579
المناطق _ الرياض

عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مأرب أمس, دورة توعوية لأولياء أمور الأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي واستخدمتهم كدروع بشرية في الصراع المسلح، كما تهدف الدورة إلى توعيتهم بمخاطر تجنيد أبنائهم ومدى تأثير ذلك على حاضرهم ومستقبلهم.
وتأتي الدورة التوعوية, ضمن برنامج الدورة الثالثة من المرحلة السابعة والثامنة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين التي تستهدف 29 طفلًا مجندًا وأولياء أمورهم, لتسهيل عملية إعادة الأطفال إلى حياتهم الطبيعية والالتحاق بالمدارس، وأن يمارسوا حياتهم الطبيعية ويعيشوا حياة الطفولة التي حرمتهم منها مليشيا الحوثي.
وتناولت الدورة واجب الحماية للأطفال والمسؤولية القانونية التي يخضع لها المنتهكون لحقوق الإنسان ومنها تجنيد الأطفال، إضافة إلى القوانين التي تجرم تجنيد الصغار وتعريض حياتهم للخطر.
ويمول مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالأزمة في اليمن، الذي ينفذ وفق برنامج يستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل من مختلف المحافظات اليمنية.

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