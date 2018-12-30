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زوار مهرجان “سفاري بقيق” يقبلون على المنتجات اليدوية والشعبية

زوار مهرجان “سفاري بقيق” يقبلون على المنتجات اليدوية والشعبية
http://almnatiq.net/?p=674590
المناطق - فهد المريخي

خصص مهرجان “سفاري بقيق بنسخته الثالثة موقعاً للأسرة المنتجة التي بلغ عددها نحو 75 أسرة، لعرض منتجاتها في السوق الشعبي وتوفير الإمكانات اللازمة لتسهيل عرض السلع على زائري المهرجان الذي يستمر طوال إجازة منتصف العام على طريق الرياض السريع.

وأوضح مدير فعاليات مهرجان “سفاري بقيق” فيصل العتيبي، بأن الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان هم من الأسر التي ترعاها جمعية البر بالمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن مهرجان “سفاري بقيق” يعمل على المساهمة في تنمية المجتمع من منطلق المسؤولية المجتمعية، كما أن المهرجانات أصبحت منافذ مهمة لتسويق سلع الأسر المنتجة، التي أسهمت في تأصيل التراث الوطني والمشغولات اليدوية، معتبراً أن الأسر بمنتجاتها لم تعد مجرد مشاركة بل شريكة في نجاح المهرجانات.

وقال العتيبي بأن الأسر المشاركة في المهرجان تدمج ما يتم عرضه من السلع بالفعاليات التراثية والترفيهية التي يتم تنظيمها، حيث يباع في السوق الشعبي الصناعات اليدوية من منسوجات “السدو” والبخور والملابس الشعبية والتراثية والعديد من المنتجات اليدوية الأخرى التي يستفاد منها في المنازل وكذلك في الرحلات، كما يتم بيع الأكلات الشعبية السعودية، بالإضافة إلى الأطعمة المعروفة عند أهل البادية والمنتجة من حليب الماعز ومن التمر ونحوها، فأصبحت مشاركة الأسر فاعلة بمنتجاتها التي يبحث عنها هواة الرحلات والتراث الصحراوي، ولاقت الأغذية التي يتم عرضها رواجا بين الزوار .

وتأتي مشاركة الأسر المنتجة في مهرجان “سفاري بقيق” بعد مشاركة الأسر في النسختين الماضيتين التي شهدت تسهيلات من المنظمين وإتاحة الفرصة لها مما ساعد الأسر على خلق فرص عمل موسمية للأسر بمحافظة بقيق وما حولها في تسويق منتجاتها .

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