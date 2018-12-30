الأمير سعود بن نايف يستقبل معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس وعدد من منسوبي الوزارة.

واستعرض سموه أعمال المؤسسة والخدمات التي تقدمها للمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، وعن النشاط الاستثماري للمؤسسة العامة للتقاعد وما حققته من إنجازات في سبيل سعيها لتنمية حقوق المشتركين .

واطلع سموه على بعض مشاريع المؤسسة الجاري تنفيذها بالمنطقة والخدمات التي تقدمها المكاتب الفرعية للمؤسسة لتخفيف الضغط على المركز الرئيسي، ولتقديم الخدمة المتميزة للمتقاعدين .

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على أهمية تقديم الخدمة المتميزة للمتقاعد والتي تأتي في المقام الأول للمؤسسة وتوفير الخدمة الإلكترونية من خلال الفروع الذكية وإيجاد قاعدة بيانات جيدة للمشترك أو المتقاعد، وكذلك تعزيز استثمارات المؤسسة واستثمار الفرص الاستثمارية الممكنة، مثمناً سموه جهود المؤسسة وكافة العاملين فيها.

ومن جانب آخر قدم النحاس شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله ومتابعته لبرامج وأعمال المؤسسة، مبيناً بأن المنطقة الشرقية تحتل المرتبة الثالثة على مستوى المملكة في أعداد المتقاعدين بعد منطقة الرياض ومنطقة مكة ، ويبلغ عدد المتقاعدين فيها 876 ألف متقاعد، ويوجد فيها العديد من المشروعات للمؤسسة ومن خلال شراكاتنا مع القطاعات الخاصة سنعمل على استثمار تلك المواقع في المنطقة بما يعود على المؤسسة وعلى المستفيدين بالفائدة.