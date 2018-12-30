روسيا تدشن 2019 بإجراء عسكري ثوري

وأضافت الوزارة أن الجيس الروسي نشر منظومتي (بانتسير-إس) و(إس-400) خلال عام 2018 في شية جزيرة القرمالتي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، وفي مناطق روسية هي القطب الشمالي وكالينينغراد النائية المطلة على بحر البلطيق وخاباروفسك في أقصى الشرق.

وتستعرض روسيا منذ سنوات قدراتها العسكرية خارج حدودها، وتسبب تدخلها في الصراع السوري وأوكرانيا في توتر علاقاتها مع الغرب.

وفي نزاع آخر بشأن منظومة صواريخ أطول مدى، هددت واشنطن بالانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، المبرمة في عام1987، بدعوى أن الصاروخ الروسي الجديد، الذي يطلق عليه حلف الشمال الأطلسياسم (إس.إس.سي-8)، يعد انتهاكا لهذه المعاهدة.