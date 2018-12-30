مدني جازان يطلق حملة توعوية تحت عنوان (كيف تقضي إجازة آمنة ؟ )..

جازان - فضة عطيف

اطلقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان ، حملة توعوية تحت عنوان (كيف تقضي إجازة آمنة ؟ ) تزامناً مع إنطلاق إجازة منتصف العام الدراسي وذلك بهدف توعية المواطنين والمقيمين ورفع مستوي الوعي الوقائي لديهم وضرورة الاطلاع على إرشادات وتعليمات السلامة في جميع المواقع التي تنشط زيارتها في مثل هذه الأوقات من هذا العام مثل المنتزهات والحدائق العامة وملاهي ألعاب الأطفال والمدن الترفيهية والأسواق والمجمعات التجارية والمهرجانات والتنزه بالقرب من الأودية وذلك بحثاً لقضاء وقت ممتع لجميع افراد العائلة وزوار المنطقة للتمتع بما تنعم به منطقة جازان من طبيعة خلابه وطقس جميل في هذه الفترة من السنة وارتفاع نسبة إشغال مواقع الايواء السياحي مثل الفنادق والشقق المفروشة والاستراحات .

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد علي محمد وهاس أن جميع منسوبي مديرية الدفاع المدني بالمنطقة والادارات بجميع المحافظات مستنفرة وبإستعداد تام بكامل طاقاتها وقوتها البشرية والآلية على مدار الساعة مع إنتشار كامل لجميع ضباط السلامة ودوريات الإشراف الوقائي على مدار (٢٤) ساعة وفق خطة وقائية عملية وزمنية لتغطية جميع المواقع حسب اوقات الذروة والتجمعات البشرية مع القيام بالمتابعة المستمرة والتأكد من اكتمال متطلبات السلامة وانظمة الوقاية من الحريق في جميع المنشآت ورصد وضبط اَي مخالفات لتعليمات ولوائح السلامة مع تطبيق النظام بشأنها وذلك بهدف حماية الأرواح والممتلكات ولقضاء إجازة آمنة خالية من الاخطار مع استعداد جميع فرق الدفاع المدني بالمنطقة لمواجهة اَي حالة طارئة او أي سيناريو لا قدر الله على مدار الساعة .

من جهة أخرى أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني ، على أهمية تذكر هاتف طواوئ الدفاع المدني (998) ، مع التعامل الأمثل عند حدوث أي حالات طارئة لا سمح الله، داعيا هواة التنزه من مواطني ومقيمي المنطقة او زوارها عند توجههم للتنزه في الحدائق او المناطق الجبلية وبطون الأودية التأكد من متابعة النشرة الجوية عن طريق القنوات الرسمية لمعرفة حالة الطقس قبل الخروج للتنزه وعدم الذهاب للتنزه في الأودية عند جريان السيول مع عدم المخاطرة والدخول في مجاري الأودية وقت جريان السيول والابتعاد عن المناطق المنخفظة واهمية إبلاغ الأسرة بالوجهة المقصودة للرحلة مع حمل حقيبة الإسعافات الأولية.

وفيما يتعلق بالسلامة بالمنازل، فقد شدّد المقدم القحطاني على أهمية تجنب التحميل الزائد للوصلات الكهربائية، وعدم ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء بشكل مستمر، وفصل الكهرباء عن الأجهزة غير الضرورية وخاصة أثناء النوم، واستخدام موصلات كهربائية آمنة، مع اتباع التعليمات الصحيحة عند إكتشاف اَي تسربات للغاز وعدم فتح القوابس الكهربائية وعمل التهوية اللازمة للموقع الذي يوجد به تسرب للغاز . أما بالنسبة لمرتادي الاسواق والمجمعات التجارية فقد دعا المقدم يحيى القحطاني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة بهذه المواقع والإبلاغ الفوري لأي ملاحظات يمكن ان تلاحظها أثناء التسوق مع الاتصال بهاتف طوارئ الدفاع المدني عند نشوب اَي حريق لا قدر الله، ومعرفة مخارج الطوارئ، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة عند حدوث طارئ لا قدر الله ويهيب بإتباع تعليمات وإرشادات السلامة العامة والاطلاع على ما تقدمه المديرية العامة للدفاع المدني من رسائل توعوية وكيفية المواجهة الصحيحة لأي حالة طارئة لا قدر الله بقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة مع تمنياته للجميع بقضاء إجازة أمنة وخالية من الاخطار .