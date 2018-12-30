البيئة” تطلق فعالية “أحساؤنا خضراء” في محافظة الأحساء

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دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مساء السبت الموافق 29/12/2018، فعالية “أحساؤنا خضراء” بمحافظة الأحساء، وذلك بالتعاون بين مكتب الوزارة بالمحافظة وقرية دروازة النخيل السياحية.

وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بالأحساء المهندس خالد الحسيني أن الهدف من الفعالية تقديم الاستشارات الفنية والإرشادية للمزارعين والمهتمين، وتعريفهم بالتقنيات الحديثة المتعلقة بالعناية بأشجار النخيل وحيوانات المزرعة، وكيفية التغلب على الأمراض والآفات والحشرات التي تصيبها.

وأكد الحسيني أن مشاركة الوزارة في هذه الفعالية تأتي انطلاقاً من حرصها على دعم المزارعين وإيجاد الحلول الناجعة لمشاكلهم، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ورفع خبراتهم وكفاءاتهم الزراعية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تمثلت في إقامة معرض زراعي يشرف عليه عدد من المهندسين الزراعيين والمختصين، ويضمّ ركناً تعريفياً بسوسة النخيل الحمراء، كما يتم فيه عرض نماذج للمصائد الفرمونية وتقديم شرح عملي عن كيفية مكافحة حشرة سوسة النخيل والأضرار التي تسببها، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الآفات والأمراض التي تصيب النخيل، وتعريف الزوار بأطوارها.

وأضاف: كما يقدم المعرض خدمات الثروة الحيوانية، والتي منها خدمة الإرشاد البيطري، وذلك من خلال العيادة البيطرية المتنقلة التي احتوت على أدوات وأدوية بيطرية وخدمات إرشادية في مجال الثروة الحيوانية.