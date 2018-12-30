الأمن العام يحتفل بتعيين الفريق أول ركن خالد الحربي مديرا لها

المناطق _ الرياض

احتفلت مديرية الامن العام بحضور قياداتها صباح اليوم الاحد 4/23 بالتشريف الذي حظي به منسوبو الأمن العام بصدور الثقة الملكية بتعيين الفريق أول ركن / خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام ، و قد أقيمت بهذه المناسبة احتفالية اشتملت على توديع لمعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول / سعيد بن عبدالله القحطاني عن الفترة التي قضاها مشرفاً على الأمن العام و ترحيب بمعالي مدير الأمن العام الذي انتهز المناسبة و توجه بكلمة مرتجلة عبر فيها عن فخره و اعتزازه بالثقة الغالية رافعاً اسمى آيات الشكر و العرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -و سمو ولي العهد الكريم- اعزه الله- على هذا التشريف و على ما يحضى به الأمن العام من دعم و اهتمام ليواصل التميز بالعمل الأمني المؤسسي المواكب لرؤية المملكة و تطلعات قادتها ليرسخ دعائم الأمان و خدمة قاصدي بيت الله الحرام و مسجد سيد الأنام بفضل المتابعة الدائمة و التوجيه المستمر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -سدده الله – ، خاتما كلمته بتوجيه جزيل الشكر و الأمتنان لمعالي الفريق اول/ القحطاني على ما قدمه للأمن العام من خدمات جليلة ساهمت في تطوير مسيرة الأمن و الأمان ، مبتهلاً العلي القدير أن يوفقه في هذه المهمة الكبيرة بتعاون زملائة رجال الأمن العام على اختلاف مسؤلياتهم و مواقعهم لحفظ أمن الوطن و استقراره .