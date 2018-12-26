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جمعية “رعاية الايتام” بعرعر تودع أكثر من 200 الف ريال كسوة الشتاء للمستفيدين

جمعية “رعاية الايتام” بعرعر تودع أكثر من 200 الف ريال كسوة الشتاء للمستفيدين

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جمعية “رعاية الايتام” بعرعر تودع أكثر من 200 الف ريال كسوة الشتاء للمستفيدين

جمعية “رعاية الايتام” بعرعر تودع أكثر من 200 الف ريال كسوة الشتاء للمستفيدين
http://almnatiq.net/?p=674616
المناطق - الحدود الشمالية

أودعت جمعية رعاية الايتام الخيرية بعرعر مبلغاً وقدرة 256000 ريالاً في حسابات المستفيدين من الايتام يوم الأربعاء الماضي وذلك للبرنامج الموسمي “كسوة الشتاء وذلك لتامين مستلزمات الشتاء في ظل برودة الأجواء

وأوضح مدير الجمعية عايض بن حسن العنزي أن المساعدات المالية لبرنامج “كسوة الشتاء”  استفاد منها 1024 يتيماَ مستفيداً .مشيراً أن الجمعية تحرص على دعم البرامج الموسمية للمستفيدين الايتام، مقدماً الشكر والعرفان لكل من وقف ودعم الحملة على رأسهم رجال الاعمال محمود بن رمضان الشاذلي وكافة المتبرعين ولكل من دعم الحملة من صحفيين وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها

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