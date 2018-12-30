أمانة عسير تسحب 50 سيارة تالفة من صناعية أبها

المناطق _ عسير

سحبت أمانة منطقة عسير 50 سيارة مهملة وتالفة في شوارع المنطقة الصناعية بأبها، و تم التحفظ عليها في حجز الأمانة.

من جانبه أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الحملة جاءت ضمن مبادرتي «معالجة التشوه البصري» و«تحسين المشهد الحضري»، و ذلك ضمن جهود الأمانة لإزالة المخالفات ، ومحو آثار التلوث البصري الناجم عن السيارات المهملة والتالفة ، وما يسببه توقفها وإهمالها من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات .

مشيراً إلى أن السيارات المضبوطة يتم نقلها مباشرة إلى حجز الأمانة لإكمال الإجراءات النظامية لها .

مبينا بأن جهود معالجو التشوه البصري لتحسين المشهد الحضري قد واكبت حملة نظافة مكثفة و التي نتج عنها ترحيل أكثر من 238 متراً مكعباً من المخلفات والنفايات في المنطقة الصناعية بأبها ، و ذلك بمشاركة اكثر من 50 فردا من القوى العاملة مدعمين بـنحو 11 آلية و معدة متنوعة .

مؤكدا بأن الحملة جاءت من أجل الحفاظ على المنظر العام لكافة أحياء وشوارع مدينة أبها من مظاهر التشوه والتلوث البيئي ، مهيباً بعدم ترك السيارات التالفة والمهملة في الميادين والشوارع العامة ؛ لكي لا يكون أصحابها عرضة للعقوبة لما تشكله من تشوه بصري للمنظر العام للمدينة ومخالفة الأنظمة .