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العسل ضمن أولى اهتمامات زوار قرية الباحة التراثية بـ (الجنادرية33)

العسل ضمن أولى اهتمامات زوار قرية الباحة التراثية بـ (الجنادرية33)
http://almnatiq.net/?p=674635
المناطق - واس

جاء عسل الباحة ضمن أولى إهتمامات زوار القرية التراثية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 33) حيث كان محط اهتمام المتسوقين والمتذوقين للعسل ، ويعد العسل من أهم المنتجات التي يعرضها أبناء قرية الباحة لما حبا الله به منطقتهم من تنوعٍ نباتي ومناخي جعلها مرتعاً خصباً لتربية النحل وإنتاج العسل بإنواعه المختلفة .
وحقق العسل الرقم الأول في الطلبات التي اتجه إليها جمهور الجنادرية في قرية الباحة التراثية كونها شهيرة بالإنتاج إضافة إلى طريق عرض المنتج بشكل يضمن حفظ قيمته الغذائية وبما يرمز إلى تاريخ المنطقة في تربية النحل وتصنيعه.
وأكد النحال ” احمد عبدالله الغامدي ” على أن ما تم تقديمه لهذا العام ما يُقارب الطن ونصف من عسل السدر والسلم والطلح وبمختلف الأحجام وذلك لتلبية رغبات زوار قرية الباحة وحاجتهم ، وأضاف جميع الكميات الموجودة تم فحصها بمختبر من خلال جمعية النحالين التعاونية في الباحة لضمان سلامة العرض والمنتج ومن ثم تعبئتها داخل عبوات إيطالية الصنع مخصصة لتخزين العسل مشيراً إلى أن هذا العام يشهد إقبالا كبير من الزائرين نظراً لجودة المنتج وقيمته الغذائية وملائمة السعر مقارنة بأسعار الأسواق المحلية ، وأشار إلى أن أغلى أنواع العسل هو عسل المجرى كونه يتماز بطعمه وتماسكه ولونه و بلورته السكرية ذات التركيز العالي .
من جانبه أوضح الدكتور احمد الخازم رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بمنطقة الباحة الدكتور أحمد الخازم أن جميع أنواع العسل المعروضة تنطبق عليها معايير المواصفات السعودية والجودة العالية مما أدى إلى زيادة ثقة المستهلك وإرتفاع حجم الإقبال .

 

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