سوبر إيطاليا يجبر الأهلي وأحد إلى الشرائع

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المناطق - متابعات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد نقل مواجهة الاهلي وضيفه أحد المقررة يوم الحادي عشر من يناير المقبل من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة إلى ملعب مدينة اللمك عبد العزيز الرياضية في الشرائع.
وبرر اتحاد القدم نقل المباراة بسبب استضافة ملعب الجوهرة المشعة لمباراة السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس وميلان، في السادس عشر من يناير المقبل .
ويستضيف الأهلي 24 نقطة في المركز الخامس نظيره أحد بست نقاط في المركز الأخير ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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