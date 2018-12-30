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وزيرة الإعلام الأردنية تدوس على العلم الإسرائيلي .. وتل أبيب تحتج

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وزيرة الإعلام الأردنية تدوس على العلم الإسرائيلي .. وتل أبيب تحتج

وزيرة الإعلام الأردنية تدوس على العلم الإسرائيلي .. وتل أبيب تحتج
http://almnatiq.net/?p=674646

أظهرت صورة نُشرت على موقع “جفرا نيوز” الإخباري الأردني وزيرة الإعلام الأردينة، جمانة غنيمات، وهي تقف على صورة كبيرة للعلم الإسرائيلي في مدخل مجمع النقابات المهنية في العاصمة الأردنية عمان، حيث تم عقد اجتماع للحكومة الأردنية، الخميس الماضي.

ورسم مجمع النقابات المهنية في الأردن، علم إسرائيل، على أرضية مدخله، مع وضع آثار أقدام إمعانا في تأكيد موقفه الرافض للاحتلال الإسرائيلي.

وأثارت الصورة وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي قالت إن سفارتها في الأردن احتجت بشدة على إهانة علم إسرائيل.

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها تأخذ الحادث على محمل الجد، واستدعت سفير الأردن في إسرائيل، غسان المجالي، للاحتجاج.

أما الوزيرة الأردنية فقد تجاهلت الواقعة، ولم تعلق عليها. فيما امتلات مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الدعم والمساندة للوزيرة.

وأعادت حسابات إسرائيلية على “تويتر” بث صورة الوزيرة الأردنية وهي تدهس العلم الإسرائيلي.

وتجنبا لمثل هذه الأزمة، تجنب بعض المسؤولين الدخول إلى المبنى عبر البوابة الرئيسية، واستخدموا بابا جانبيا.

ووقعت إسرائيل و الأردن اتفاقية سلام عام 1994، لكن العلاقات غلب عليها الجمود وسط خلافات حول السياسات الإسرائيلية .

 

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