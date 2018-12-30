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هيا العواد رداً على ما يثار حول الحجاب: يُترك لولي أمر الطالبة اختيار شكل الحجاب المناسب

هيا العواد رداً على ما يثار حول الحجاب: يُترك لولي أمر الطالبة اختيار شكل الحجاب المناسب
http://almnatiq.net/?p=674656
المناطق - متابعات

نفت وكيلة وزارة التعليم ، هيا العواد، أن تكون الوزارة قد فرضت شكلًا محددًا لحجاب الطالبات.
ونشرت العواد، وهي وكيلة للتعليم الموازي، عبر حسابها على توتير، تعميمين حديثينِ يلغيان ماقبلهما بشأن الحجاب.
وجاء تغريدة العواد للرد على مدى سريان تعاميم قديمة لوزارة التعليم، تتعلق بشكل محدد للحجاب: “نظرًا لما يثار حول الحجاب ترِدنا استفسارات عن مدى سريان تعاميم قديمة لوزارة التعليم، تفرض شكلًا معينًا للحجاب”.
وأضافت، “يترك لولي أمر الطالبة اختيار شكل الحجاب المناسب، بما يتوافق مع هذين التعميمين”.

 

https://twitter.com/hayaalawad/status/1079070108952219651

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