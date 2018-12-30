وكيل إمارة منطقة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب مجرد

جازان - فضة آل عطيف

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للحقوق علي بن حسين عقيل عقب صلاة عصر اليوم, بجامع قرية الصنيدلي التابعة لمركز الشقيق بمحافظة الدرب, صلاة الميت على شهيد الواجب وكيل رقيب علي بن محمد أحمد مجرد، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي أستشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعَقِب الصلاة نقل وكيل الإمارة للحقوق، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد, كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الشهيد مجرد، من جانبهم ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة, سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للحقوق، رئيس مركز الشقيق حسين العقيلي, وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.