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الدبل: الاتفاق يضع كافة إمكاناته لدعم الأخضر في كأس آسيا

الدبل: الاتفاق يضع كافة إمكاناته لدعم الأخضر في كأس آسيا

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الدبل: الاتفاق يضع كافة إمكاناته لدعم الأخضر في كأس آسيا

الدبل: الاتفاق يضع كافة إمكاناته لدعم الأخضر في كأس آسيا
http://almnatiq.net/?p=674668
المناطق - فهد المريخي
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد بن عبدالله الدبل أن ناديه يضع كافة إمكاناته لدعم مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2019 التي تقام في يناير المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وشدد الدبل على أهمية التكاتف وتوحيد الصفوف من قبل المجتمع الرياضي في المملكة العربية السعودية دعما ومساندة للأخضر في الاستحقاق القاري الهام، مشيدا بالجهود التي يبذلها الاتحاد السعودي لكرة القدم في سبيل تهيئة الأجواء الصحية للمنتخب للمشاركة في كأس آسيا التي يملك فيها الأخضر تاريخا حافلا بالإنجازات منذ عام 1984.
ودعا المهندس الدبل الجماهير الاتفاقية وعموم الجماهير السعودية بكافة ميولها إلى دعم الأخضر والوقوف خلفه لتحقيق إنجاز جديد يسجل باسم كرة القدم السعودية.
كما أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب والعودة بكأس آسيا من الإمارات التي تحمل ذكريات رائعة للمنتخب السعودي.

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