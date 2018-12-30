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مدرب المنتخب السعودي : مباراة كوريا الجنوبية مهمة لتحقيق أهدافنا قبل كأس آسيا

مدرب المنتخب السعودي : مباراة كوريا الجنوبية مهمة لتحقيق أهدافنا قبل كأس آسيا
http://almnatiq.net/?p=674680
المناطق - واس

أشاد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي بالنتائج التي حُققت في المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019.
وقال:” أتممنا إعداد الفترة الماضية كما هو مخطط له، ونحن راضون بما تم تحقيقه ويحدونا الأمل لتقديم مستويات مميزة في البطولة”، مشيراً إلى أن الأسبوع الأول من هذه المرحلة كان الإعداد البدني فيه منصب على التثبيت والاهتمام بالحالية البدنية واللياقية لكل لاعب .
وأضاف:” الاهتمام الآن منصب نحو مباراة كوريا الجنوبية غدًا التي نتطلع من خلالها إلى تحقيق أهدافنا”.
وعن استمرارية سلمان الفرج في قائمة المنتخب، أكد بيتزي أنه بشكل مبدئي سيتم النظر في مدى استجابة سلمان للعلاج، متوقعًا في الوقت ذاته مشاركته بالبطولة في ظل التحسن المستمر للاعب.
وحول استدعاء لاعبين جدد للقائمة، قال المدير الفني لا نستبعد هذه الاحتمالية في ظل وجود إمكانية قبل إغلاق الفترة المتاحة لذلك، لكن إن لم تواجهنا أي عوائق فلن يتم استدعاء أي لاعب”.
وختم بيتزي حديثه بالتأكيد على أن الأهم في مباراة كوريا الجنوبية، هو أن لا يتعرض أي لاعب من كلا المنتخبين للإصابة .

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