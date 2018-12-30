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التحالف: 8 خروقات حوثية بالحديدة خلال 24 ساعة

التحالف: 8 خروقات حوثية بالحديدة خلال 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=674700
المناطق - متابعات

اتهم تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي بارتكاب 8 خروقات لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة الأخيرة فقط.

وتواصل الميليشيات رفض فتح المنافذ والمعابر لمرور المساعدات الإنسانية كما قامت بإطلاق النار على جرافات الجيش اليمني أثناء فتح الطرقات وإزالة الحواجز.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت إن باتريك كاميرت، رئيس فريق المراقبين الأمميين في لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم في الحديدة، أبلغ الجانب الحكومي اليمني “امتعاضه” مما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي من عملية إحلال عناصر تابعة لها محل عناصر أخرى في ميناء الحديدة، أمس السبت، في خطوة أحادية غير متفق عليها والادعاء بأنها قامت بعملية إعادة الانتشار.

وأكدت مصادر قريبة من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، أن كاميرت اعتبر ما قامت به الميليشيات عملية أحادية الجانب، وغير مقبولة.

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