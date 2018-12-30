اعضاء المجلس المحلي بالخرج يزورون المركز الخيري للعناية بالمصاحف بالجنادرية

تسابق أعضاء المجلس المحلي بالخرج في دعم المركز الخيري للعناية بالمصاحف بعد أن استمعوا لشرح وافي عن المركز وكيفية آلية العمل فيه ، وذلك أثناء زيارتهم لجناح الخرج بالجنادرية 33 ، حيث استقبلهم محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي وتجولوا بالجناح .
ويقوم المركز على ترميم المصاحف الممزقة والتالفة لتكون جاهزة للاستخدام .
حيث قام كل الأعضاء بالتبرع في تشجيع منهم للمركز والقائمين عليه من أجل استمرار هذا العطاء والذي حتى الآن استطاع إعادة تجديد ٥ ملايين مصحف وتم إهداؤها لعدد من الدول عن طريق سفاراتهم منذ بدايته عام 1422هـ والتي كانت بمجهودات فردية حتى انضم للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالخرج عام 1425هـ .
وفي ختام الزيارة كرّم محافظ الخرج اعضاء المجلس المحلي بالمحافظة وشكرهم لزيارتهم للجناح .
الجدير بالذكر أن المركز يقوم شهريا بتجديد ٥٠ الف مصحف ويشارك بركن في جناح الخرج بمهرجان التراث والثقافة “الجنادرية 33 ويشهد توافد عدد كبير من الزوار على الركن الذي يقوم بشرح عدد من المنجزات وكذلك يقدم الهدايا لهم .
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