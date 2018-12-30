اعضاء المجلس المحلي بالخرج يزورون المركز الخيري للعناية بالمصاحف بالجنادرية

المناطق - الجنادرية

تسابق أعضاء المجلس المحلي بالخرج في دعم المركز الخيري للعناية بالمصاحف بعد أن استمعوا لشرح وافي عن المركز وكيفية آلية العمل فيه ، وذلك أثناء زيارتهم لجناح الخرج بالجنادرية 33 ، حيث استقبلهم محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي وتجولوا بالجناح .

ويقوم المركز على ترميم المصاحف الممزقة والتالفة لتكون جاهزة للاستخدام .

حيث قام كل الأعضاء بالتبرع في تشجيع منهم للمركز والقائمين عليه من أجل استمرار هذا العطاء والذي حتى الآن استطاع إعادة تجديد ٥ ملايين مصحف وتم إهداؤها لعدد من الدول عن طريق سفاراتهم منذ بدايته عام 1422هـ والتي كانت بمجهودات فردية حتى انضم للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالخرج عام 1425هـ .

وفي ختام الزيارة كرّم محافظ الخرج اعضاء المجلس المحلي بالمحافظة وشكرهم لزيارتهم للجناح .