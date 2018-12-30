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استقالة وزيرة عراقية بسبب انتماء أخيها لـ داعش

استقالة وزيرة عراقية بسبب انتماء أخيها لـ داعش
http://almnatiq.net/?p=674719
المناطق - متابعات

قدمت وزير التربية العراقية شيماء الحيالي استقالتها أمس (السبت)، بعدما اتهم مسؤولون شقيقها بالانتماء إلى تنظيم “داعش” إثر ظهوره في شريطين مصورين دعائيين من الموصل بشمال البلاد.

ويأتي إعلان شيماء الحيالي في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، وضع استقالتها بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد أسبوعين من منحها الثقة أمام البرلمان.

وقالت الحيالي في بيانها” “أعلن للجميع أنني أضع استقالتي بين يدي رئيس مجلس الوزراء (…) للبت فيها فور تأكده من أية علاقة تربطني بالإرهاب أو الإرهابيين لا سمح الله”.

وظهر ليث الحيالي شقيق الوزير المستقيلة الذي كان مديراً لدائرة مياه محافظة نينوى، في تسجيلي فيديو نشرتهما وكالة “أعماق” الدعائية التابعة لتنظيم الإرهابي عام 2016.

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