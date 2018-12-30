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القحطاني مديرا لإدارة الحركة بإمارة جازان

القحطاني مديرا لإدارة الحركة بإمارة جازان
http://almnatiq.net/?p=674723
جازان - فضة آل عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان قرارا اداريا ، يقضي بتكليف أ. خالد بن عبدالله نصير القحطاني  ، مديرا لادارة الحركة وصيانة السيارات  .
وقد عبر القحطاني ، عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقه وسمو نائبه ، على هذه الثقه الغاليه والتى تعد حافزا لبذل المزيد في خدمة الوطن .

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