القحطاني مديرا لإدارة الحركة بإمارة جازان

جازان - فضة آل عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان قرارا اداريا ، يقضي بتكليف أ. خالد بن عبدالله نصير القحطاني ، مديرا لادارة الحركة وصيانة السيارات .

وقد عبر القحطاني ، عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقه وسمو نائبه ، على هذه الثقه الغاليه والتى تعد حافزا لبذل المزيد في خدمة الوطن .