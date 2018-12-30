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“الصحة” تبدأ حملة توعوية على الممارسات المخالفة في أقسام الطوارئ

“الصحة” تبدأ حملة توعوية على الممارسات المخالفة في أقسام الطوارئ

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“الصحة” تبدأ حملة توعوية على الممارسات المخالفة في أقسام الطوارئ

“الصحة” تبدأ حملة توعوية على الممارسات المخالفة في أقسام الطوارئ
http://almnatiq.net/?p=674729
المناطق - واس

بدأت وزارة الصحة اليوم حملة توعوية على الممارسات المخالفة في جميع أقسام الطوارئ في المؤسسات الصحية .
ونشرت الوزارة عبر حسابها في تويتر إنفوجرافيك بيّنت من خلاله أبرز المخالفات التي تقع فيها أقسام الطوارئ وهي ( قصور في تطبيق مكافحة العدوى ، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو أنه منتهي ، وعدم توفر الحد الأدنى من الكوادر ، بالإضافة إلى نقص في توفر التجهيزات / الأدوية الإسعافية ، وجود غرفة عزل مكتملة التجهيزات في المستشفيات ، وعدم وجود سيارة الإسعاف أو أنها غير مناسبة) .
وأشارت الوزارة إلى أن الحملة الرقابية تبدأ الأسبوع القادم، مبينة أن العقوبات التي سيتم تطبيقها تتضمن سجن الممارس لمدة ستة أشهر، وغرامة تصل 100 ألف ريال للممارس وللمؤسسة وإلغاء ترخيص الممارس والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر .
يُذكر أن وزارة الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض ، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وتحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937.
وكانت الوزارة قد أنشأت وكالة مساعدة للإلتزام تتولى متابعة الإلتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص ، حيث تأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى إلتزام القطاع الصحي.

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