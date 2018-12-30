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انهيار سهم سناب شات .. قيمته تراجعت 70 % إلى 5.18 دولار

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انهيار سهم سناب شات .. قيمته تراجعت 70 % إلى 5.18 دولار

انهيار سهم سناب شات .. قيمته تراجعت 70 % إلى 5.18 دولار
http://almnatiq.net/?p=674738
المناطق - وكالات

تراجع سهم شركة سناب شات الى أدنى مستوياته بنسبة 70 في المائة ليصل عند 5.18 دولار للسهم الواحد، فيما انخفضت القيمة السوقية للشركة من 30 مليار دولار إلى دون 6 مليار دولار .

وتواجه شركة «سناب شات» للتواصل الاجتماعي الإفلاس،بعدما بلغ الطرح الاولي لأسهم سناب شات في «وول ستريت» في 2017 ما قيمته 24 مليار دولار، وانخفض سعر السهم الأسبوع الماضي بنسبة 76 % منذ بداية 2018 ووصل إلى 20 دولارا ثم إلى 5.18 دولار في تعاملات اليوم.

وفضلا عن هبوط أسهم الشركة، يبدو أن مشاكل «سناب شات» تتزايد في 2018، إذ انخفض عدد المستخدمين النشطين للشركة بنسبة 1 % يوميا في الربع الثالث.

كما أن موظفي الشركة لن يحصلوا على مكافآت نقدية للسنة الثانية على التوالي، وقد يحصلون على خيارات أسهم بحسب الأداء، وبذلك سيكون 2019 عاما حرجا لـ «سناب شات» رغم أن رئيسها بأمل في تحقيق أرباح في العام الجديد.

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