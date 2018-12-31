“الإسكان”: بهذا الحل.. سنخفض أسعار المنازل على المواطنين

المناطق - الرياض

وافقت وزارة الإسكان على تمويل سبعة مصانع متخصصة في تقنيات البناء الحديث خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تمويل مصنعين آخرين.

وقال وفقا لـ”الاقتصادية” المهندس مهاب بنتن؛ المشرف على مبادرة تحفيز تقنيات البناء التابعة لوزارة “الإسكان”، إنه تم تمويل مصنعين بقيمة 186 مليون ريال، بينما تمت الموافقة على تمويل سبعة مصانع بقيمة 415 مليون ريال، ليبلغ إجمالي قيمة التمويل نحو 600 مليون ريال.

وأشار إلى أن هناك 50 مصنعا متخصصا في تقنيات البناء الحديث في مراحل التأهيل التقني واستكمال دراسات الجدوى لتمويلها حال جاهزيتها.

وأكد بنتن أن الأسعار تعتمد على تفاصيل التقنية المستخدمة لطريقة صب الخرسانة ومواد التشطيبات والسباكة والكهرباء، مشيرا إلى أن المبادرة تحرص على أن تكون الأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن الأسعار ستكون متناسبة مع مختلف الفئات، مع جودة متميزة ومستدامة وبسرعة في التنفيذ، مشيرا إلى توجه الوزارة للتوسع في البناء الحديث، بهدف خفض أسعار المنازل.