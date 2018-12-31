“انسحاب ذكي” من سوريا.. سناتور يكشف خطة ترامب

المناطق - وكالات

قال السناتور الجمهوري، لينزي غراهام، إن الرئيس، دونالد ترامب، طمأنه بشأن خطته لسحب القوات الأميركية من سوريا والتزامه بهزيمة تنظيم داعش خلال اجتماع في البيت الأبيض، الأحد.

وأوضح غراهام للصحفيين خارج البيت الأبيض بعد الاجتماع: “تحدثنا بشأن سوريا. قال لي بعض الأشياء التي لم أكن أعرفها مما جعلني أشعر بالارتياح أكثر إلى ما نفعله في سوريا”.

وغراهام من الشخصيات ذات النفوذ بشأن السياسات المتعلقة بالأمن القومي وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، ورغم أنه حليف لترامب لكنه يعارض بعض قراراته ذات الصلة بالسياسة الخارجية.

وأضاف السناتور عن ولاية ساوث كارولاينا: “لا تزال لدينا بعض الخلافات لكني سأخبركم بأن الرئيس يفكر مليا وبجدية بشأن سوريا في كيفية سحب قواتنا ولكن في نفس الوقت نحقق مصالح أمننا القومي”.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها تدرس خططا “لانسحاب مخطط ومدروس”، وقال مصدر مطلع على الأمر إن أحد الخيارات هو فترة انسحاب مدتها 120 يوما.

وفي وقت سابق، أمر ترامب بسحب 2000 جندي أميركي من سوريا وطالب البنتاغون بوضع خطط لانسحاب نحو 7000 جندي من القوات المتمركزة في أفغانستان.

ويعتبر قرارا ترامب بشأن سوريا وأفغانستان نقطة تحول في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وقد يفتحان الباب أمام سلسلة من الأحداث المتتابعة غير المتوقعة في الشرق الأوسط وأفغانستان.

ويأتي الانسحاب العسكري من سوريا، بالتزامن مع وصف وزارة الخارجية الروسية الوجود الأميركي في سوريا بـ”غير الشرعي”، قائلة إنه تحول لعائق خطير في طريق تسوية الأزمة السورية.