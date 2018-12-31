وزارة الدفاع تعلن وظائف مدنية متنوعة في الإدارة العامة للمساحة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع عن وظائف مدنية متنوعة (إدارية، تقنية، فنية) في الإدارة العامة للمساحة العسكرية بالرياض وترغب في إشغالها بالكوادر السعودية المؤهلة.
وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:
– أخصائي جودة
– خبير استشعار عن بعد
– خبير جيوديسي
– خبير كارتوغرافي
– خبير مسح بحري وإنتاج خرائط رقمية
– خبير مسح جوي رقمي
– كبير مهندسين مساحة
– مدير قواعد بيانات
– مشرف تنظيم وإدارة قواعد البيانات
– مشرف خرائط ملاحية
– مطور برمجيات وتطبيقات نظم معلومات جغرافية
– مطور تطبيقات الويب
– مطور تطبيقات الويب
وأوضحت أن التقديم متاح حالياً عن طريق تعبئة نموذج التقديم أعلاه وإرفاقه مع صور الشهادات والخبرات بصيغة (PDF) وإرسالها إلى البريد الإلكتروني: [email protected] في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 1440/5/4هـ.
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