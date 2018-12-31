وزارة الدفاع تعلن وظائف مدنية متنوعة في الإدارة العامة للمساحة العسكرية

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع عن وظائف مدنية متنوعة (إدارية، تقنية، فنية) في الإدارة العامة للمساحة العسكرية بالرياض وترغب في إشغالها بالكوادر السعودية المؤهلة.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– أخصائي جودة

– خبير استشعار عن بعد

– خبير جيوديسي

– خبير كارتوغرافي

– خبير مسح بحري وإنتاج خرائط رقمية

– خبير مسح جوي رقمي

– كبير مهندسين مساحة

– مدير قواعد بيانات

– مشرف تنظيم وإدارة قواعد البيانات

– مشرف خرائط ملاحية

– مطور برمجيات وتطبيقات نظم معلومات جغرافية

– مطور تطبيقات الويب

– مطور تطبيقات الويب

لتحميل نموذج التقديم

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً عن طريق تعبئة نموذج التقديم أعلاه وإرفاقه مع صور الشهادات والخبرات بصيغة (PDF) وإرسالها إلى البريد الإلكتروني: [email protected] في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 1440/5/4هـ.

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