رغد صدام حسين تنشر ما قاله الرئيس الراحل قبل 4 أيام من إعدامه

المناطق - الرياض

نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين صباح الأحد 30 ديسمبر، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ذكرت فيها ما جاء على لسان أبيها قبل 4 أيام من إعدامه.

وتعود الكلمات التي قالها الرئيس الراحل صدام حسين إلى تاريخ الـ26 من ديسمبر 2006، حيث قال: “أيّها الشعب الوفي الكريم أستودعكم ونفسي عند الرب الرحيم الذي لا تضيع عنده وديعة ولا يخيبُ ظن مؤمن صادق أمين”.

واختتم كلماته قائلا: “الله أكبر”.

وذيل رسالته بصفته الرسمية “صدام حسين رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة بغداد 26 / 12 / 2006م”.

ويصادف تاريخ نشر هذه التغريدة، تاريخ إعدام صدام الموافق يوم 30 ديسمبر 2006.