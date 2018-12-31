إليكم 4 أعراض للإصابة بسرطان الأمعاء .. بينها ألم في البطن

المناطق - وكالات

يعد سرطان الأمعاء واحدا من أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، فيما يقول خبراء إن تشخيص المرض في مراحله المبكرة يساعد في تخفيف أعراضه وحتى القضاء عليه.

وتشمل الأعراض الرئيسة للمرض ظهور دم في البراز، وتغيير مستمر وغير مفسر في عادة الأمعاء، إلى حانب الألم المستمر في البطن.

ووفق ما نقلت صحيفة “إكسبريس” البريطانية عن أطباء بجمعية سرطان الأمعاء في بريطانيا، فإن الأعراض السابقة تظهر عند ما يقارب الـ90 في المئة من المصابين بسرطان الأمعاء.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن هناك علامة أخرى “فارقة” قد تفيد في التعرف على المرض بشكل مبكر، وتتمثل في نقص الحديد.

وأشار مختصون في الجمعية إلى أن المعاناة من واحدة من هذه الأعراض “لا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان الأمعاء.. لكن في حال ظهرت اثنين أو أكثر من الأعراض المذكورة سلفا، فينصح بزيارة الطبيب في أقرب فرصة”.