فيديو مذهل.. ضفادع تمتطي ظهر أفعى لتنجو بحياتها !!

المناطق - وكالات

رصد مقطع فيديو، جرى التقاطه الأحد في شمال أستراليا، عددا من الضفادع تمتطي ظهر أفعى، يبلغ طولها 3 أمتار ونصف المتر.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن المشهد تم تصويره في بلدة كونونورا، الواقعة بغرب أستراليا، بعدما تسببت عاصفة كبيرة في هطول قوي للأمطار، ملأ السد المتواجد في المنطقة.

وكان بول موك وزوجته آن في المنزل مع أطفالهما، إلا أن رب الأسرة انتابه قلق من إمكانية تأثر منزلهم بكمية الأمطار الكبيرة التي سقطت، مما جعله يغامر بالخروج لتفقد الأوضاع.

وقال موك “بعدما خرجت تفاجأت بعدد هائل من الضفادع.. كان الآلاف منهم فوق العشب”، مضيفا “رأيت كذلك ثعبانا طوله 3.5م، كان مرتفعا قليلا عن الأرض”.

وتابع “الضفادع والثعبان كانوا يحاولون النجاة بحياتهم.. كانت الأفعى تتحرك بسرعة كبيرة فوق العشب، والضفادع تمتطي ظهرها”.

وأضاف “كان المشهد مذهلا.. لم أصدق أن الثعبان اعتاد على العيش مع الضفادع ولم يلتهمها”.

وتنتشر الضفادع في شمال أستراليا، وغالبا ما تتنقل من الشرق إلى الغرب، بشرط عدم التواجه مع زواحف خطيرة تنهي حياتها.

وذكر بول موك “لقد اعتدنا على العيش مع هذا الحيوان البرمائي.. في الليل يكفي أن تركله بقدمك لتبعده عن طريقك”.