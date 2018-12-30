محافظ المجاردة يدشن أكبر سارية لعلم المملكة على مستوى محافظات عسير

المناطق - المجاردة

بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مختلف بلديات المنطقة برفع علم المملكة على ساريات مرتفعه، دشن محافظ المجاردة الاستاذ يحيى بن عبدالرحمن آل حموض أكبر سارية تحمل علم المملكة العربية السعودية بمحافظات منطقة عسير ، بحضور وكيل محافظ المجاردة الاستاذ ثامر المرزوقي ، وكان في استقبالهم رئيس بلدية المجاردة الاستاذ عايض المحجاني ورئيس قسم الخدمات صالح الغامدي وعدد من الضيوف.

وذكر المحجاني أنه اختير موقع المركز الحضاري لاطلالته المميزة على المحافظة وانه تم توريد ساريه علم بارتفاع 60 متر مع جهاز متحرك بريموت كنترول مع لوحة تحكم داخلية للرفع والانزال ومحمل اعلى الساريه جهاز تحذيري للطائرات سفتي من نوع ليد

وعمل قاعدة مسلحه مقاس 6 م * 6 م بارتفاع مترين ونص، وتم تركيب علم قماش خارجي من نوع جبردين مطبوع سلك سكرين بأحبار يابانية بمقاس 12 م * 20 م وزود بإضاءة عدد 12 كشاف 1000 واط.

وفي ختام التدشين شكر محافظ المجاردة رئيس بلدية المجاردة وفريق العمل على هذا الانجاز الذي يعد معلماً بارزاً للمحافظة .