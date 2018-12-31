احدث الأخبار

بلدية الخبر تضبط 1280 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر في شقة سكنية
المنطقة الشرقية
 الجبيل الصناعية تجمع اكثر من 30 طائر نادر حول العالم
المنطقة الشرقية
 بعد هروبه.. “الإنتربول” يطيح بـ “العقل المدبر” لقضية الشهادات المزورة
أبرز المواد
 محافظ المجاردة يدشن أكبر سارية لعلم المملكة على مستوى محافظات عسير
منطقة عسير
 فيديو مذهل.. ضفادع تمتطي ظهر أفعى لتنجو بحياتها !!
أبرز المواد
 صورتان يفصل بينهما 38 عاما .. أبطالها أب وأبناؤه في روضة السبلة بالزلفي
أبرز المواد
 قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا
أبرز المواد
 صفقة مودريتش تعود للواجهة.. وإنتر ميلانو يعترف
أبرز المواد
 الذهب.. أول تراجع سنوي منذ 3 سنوات
أبرز المواد
 الجارالله: لا عودة لعمل السفارة الكويتية في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية
أبرز المواد
 العدل: المحاكم العامة تصدر 49951 حكمًا خلال الربع الأول من العام
أبرز المواد
 “دارين” قاعدة جوية تستوقف زوار “الجنادرية 33”
أبرز المواد
بلدية الخبر تضبط 1280 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر في شقة سكنية

بلدية الخبر تضبط 1280 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر في شقة سكنية

المنطقة الشرقية
الجبيل الصناعية تجمع اكثر من 30 طائر نادر حول العالم

الجبيل الصناعية تجمع اكثر من 30 طائر نادر حول العالم

المنطقة الشرقية
بعد هروبه.. “الإنتربول” يطيح بـ “العقل المدبر” لقضية الشهادات المزورة

بعد هروبه.. “الإنتربول” يطيح بـ “العقل المدبر” لقضية الشهادات المزورة

أبرز المواد
محافظ المجاردة يدشن أكبر سارية لعلم المملكة على مستوى محافظات عسير

محافظ المجاردة يدشن أكبر سارية لعلم المملكة على مستوى محافظات عسير

منطقة عسير

بلدية الخبر تضبط 1280 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر في شقة سكنية

بلدية الخبر تضبط 1280 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر في شقة سكنية
http://almnatiq.net/?p=674833
الخبر - المناطق

ضبطت فرقة المراقبة المسائية في بلدية محافظة الخبر، مؤخرا1280 كيلو من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك والمجهولة المصدر كانت في طريقها للتوزيع، من شقة سكنية تقطنها عمالة وافدة.

ذكر ذلك رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي وقال أن مراقبي بلدية الخبر تمكنوا من ضبط شقة سكنية ومصادرة 1280 كيلو من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك منها، لافتا الى أنه تم مصادرة كامل الكمية وإتلافها وإغلاق الموقع.

وأكد على أن بلدية محافظة الخبر تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة، موضحا أن البلدية ستقوم بتطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين .

وشدد الزايدي على أن بلدية الخبر تحرص على صحة وسلامة الغذاء وضمان وصوله بالطرق السليمة للمنشآت الصحية من خلال تكثيف الجولات الميدانية.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين الى ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ الفوري عن اي مخالفات او ملاحظات عبر مركز 940 للبلاغات لاتخاذ اللازم.

روابط ذات صلة

الجبيل الصناعية تجمع اكثر من 30 طائر نادر حول العالم

الجبيل الصناعية تجمع اكثر من 30 طائر نادر حول العالم
البيئة” تطلق فعالية “أحساؤنا خضراء” في محافظة الأحساء

البيئة” تطلق فعالية “أحساؤنا خضراء” في محافظة الأحساء
الأمير سعود بن نايف يستقبل معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد

الأمير سعود بن نايف يستقبل معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*