بلدية الخبر تضبط 1280 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر في شقة سكنية

الخبر - المناطق

ضبطت فرقة المراقبة المسائية في بلدية محافظة الخبر، مؤخرا1280 كيلو من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك والمجهولة المصدر كانت في طريقها للتوزيع، من شقة سكنية تقطنها عمالة وافدة.

ذكر ذلك رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي وقال أن مراقبي بلدية الخبر تمكنوا من ضبط شقة سكنية ومصادرة 1280 كيلو من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك منها، لافتا الى أنه تم مصادرة كامل الكمية وإتلافها وإغلاق الموقع.

وأكد على أن بلدية محافظة الخبر تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة، موضحا أن البلدية ستقوم بتطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين .

وشدد الزايدي على أن بلدية الخبر تحرص على صحة وسلامة الغذاء وضمان وصوله بالطرق السليمة للمنشآت الصحية من خلال تكثيف الجولات الميدانية.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين الى ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ الفوري عن اي مخالفات او ملاحظات عبر مركز 940 للبلاغات لاتخاذ اللازم.