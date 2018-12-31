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فرسان سعوديون يستعرضون مهاراتهم بالبارود والقفز من ظهور خيول

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فرسان سعوديون يستعرضون مهاراتهم بالبارود والقفز من ظهور خيول

فرسان سعوديون يستعرضون مهاراتهم بالبارود والقفز من ظهور خيول
http://almnatiq.net/?p=674834
بقيق ـ فهد المريخي

أعادت فعاليات ميدان الفروسية في مهرجان سفاري بقيق في نسخته الثالثة مهارات فرسان الجزيرة العربية قبل أكثر من قرن مضى، حيث يستعرض الفرسان السعوديين فنون الفروسية مستخدمين أصوات البارود ومهارة استخدام السيوف والتقاط الأوتاد وغيرها من المهارات وهم يرتدون الزي المميز للفارس السعودي.

ويقف زوار المهرجان لمشاهدة الفرسان في الميدان وهم يطلقون البارود من فوق ظهور الخيول العربية الأصيلة وهي تعدو بسرعة عالية ، في استحضار حقيقي للبطولات التي يحققها مقاتلي الصحراء في الجزيرة العربية، كما يستعرض الفرسان مهارات أخرى في التعامل مع خيولهم بصورة تدل على تمكنهم من تدريبها على فنون الكر والفر وفنون أخرى تحاكي التمويه وادعاء السقوط ونحوها .

ويؤكد مشرف ميدان الفروسية في المهرجان، ضيف الله العتيبي، بأن سفاري بقيق يتميز بالعروض القوية في ميدان الفروسية لما يمتلكه الفرسان من مهارات هائلة وقدرة عالية في السيطرة على الخيول وفي استخدام البنادق المحشوة بالبارود ، لافتاً إلى أن بنادق البارود كانت من أهم الأسلحة التي كان فرسان الجزيرة العربية، يعتمدون عليها في الماضي ، لإدخال الرعب في قلوب أعدائهم، فيما كانت تتم صناعة البارود من الفحم والملح ، ليتم حشوها في بنادق محلية الصنع .

إلى ذلك استقبل مهرجان سفاري بقيق منذ يومه الأول مئات الزوار من المقيمين في المملكة من دول مختلفة من العالم ، الذين حضروا لمشاهدة فعاليات المهرجان والتعرف عن قرب على التراث العريق لصحراء المملكة، وتفاعل الزوار والوفود الأجانب مع العروض التراثية والشعبية، وحرصوا على توثيق الفعاليات بعدسات كاميراتهم لنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، مبدين إعجابهم بميدان الفروسية والهجن والاستعراض بالبارود، كما شارك عدد منهم في “الـدحّة” ، وفي فعاليات الأخرى .

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