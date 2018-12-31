بلدية القطيف تجهز 157 حديقة و3 واجهات بحرية لإجازة منتصف العام

الدمام - المناطق

جهزت بلدية محافظة القطيف الحدائق والمسطحات الخضراء بالمحافظة خلال الفترة الماضية؛ وذلك لإستقبال الزوار والمرتادين خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن البلدية استطاعت رفع عدد الحدائق بالمحافظة إلى 157حديقة تتوزع على مدن وأحياء وبلدات وقرى محافظة القطيف، وتحتوي على 215 لعبة للأطفال و39 ملعبا لكرة القدم و1404 كراسي للجلوس.

وقال: يوجد في المحافظة ثلاث واجهات بحرية هي الواجهة البحرية بالقطيف والواجهة البحرية بسيهات والواجهة البحرية بتاروت، وتم تجهيزها وتوفير ما تحتاجه من زراعة الزهور الحولية وتجهيز دورات المياه والإنارة، وصيانة الكراسي وألعاب الأطفال والمظلات.

وأشار الى تجهيز كافة الحدائق في المحافظة بإجراء عمليات الصيانة الدورية المستمرة تجهيز المسطحات الخضراء وصيانة البردورات والانترلوك، وكذلك صيانة الاسوار، وتجهيز كافة الساحات والملاعب وممرات المشاة في حي التركية ومدخل مدينة سيهات، وممشى بلال بن رباح في صفوى.

وأضاف: تم تجهيز كامل دورات المياه وإصلاح الأعطال من الإنارة والأبواب ومواد السباكة بصورة دورية وتكليف وايتات لتعبئة خزانات دورات المياه أربع مرات يوميا وشفط البيارات يوميا.