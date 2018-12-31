احدث الأخبار

د. مسفر الزهراني وكيلا لجامعة الملك فهد للشؤون الأكاديمية
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تجهز 157 حديقة و3 واجهات بحرية لإجازة منتصف العام
المنطقة الشرقية
 البحارة يطلعون زوار بيت الخير على مصطلحات البحر ورحلات صيد اللؤلؤ
المنطقة الشرقية
 فرسان سعوديون يستعرضون مهاراتهم بالبارود والقفز من ظهور خيول
المنطقة الشرقية
 بلدية الخبر تضبط 1280 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر في شقة سكنية
المنطقة الشرقية
 الجبيل الصناعية تجمع اكثر من 30 طائر نادر حول العالم
المنطقة الشرقية
 بعد هروبه.. “الإنتربول” يطيح بـ “العقل المدبر” لقضية الشهادات المزورة
أبرز المواد
 محافظ المجاردة يدشن أكبر سارية لعلم المملكة على مستوى محافظات عسير
منطقة عسير
 فيديو مذهل.. ضفادع تمتطي ظهر أفعى لتنجو بحياتها !!
أبرز المواد
 صورتان يفصل بينهما 38 عاما .. أبطالها أب وأبناؤه في روضة السبلة بالزلفي
أبرز المواد
 قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا
أبرز المواد
 صفقة مودريتش تعود للواجهة.. وإنتر ميلانو يعترف
أبرز المواد
د. مسفر الزهراني وكيلا لجامعة الملك فهد للشؤون الأكاديمية

د. مسفر الزهراني وكيلا لجامعة الملك فهد للشؤون الأكاديمية

المنطقة الشرقية
بلدية القطيف تجهز 157 حديقة و3 واجهات بحرية لإجازة منتصف العام

بلدية القطيف تجهز 157 حديقة و3 واجهات بحرية لإجازة منتصف العام

المنطقة الشرقية
البحارة يطلعون زوار بيت الخير على مصطلحات البحر ورحلات صيد اللؤلؤ

البحارة يطلعون زوار بيت الخير على مصطلحات البحر ورحلات صيد اللؤلؤ

المنطقة الشرقية
فرسان سعوديون يستعرضون مهاراتهم بالبارود والقفز من ظهور خيول

فرسان سعوديون يستعرضون مهاراتهم بالبارود والقفز من ظهور خيول

المنطقة الشرقية

بلدية القطيف تجهز 157 حديقة و3 واجهات بحرية لإجازة منتصف العام

بلدية القطيف تجهز 157 حديقة و3 واجهات بحرية لإجازة منتصف العام
http://almnatiq.net/?p=674836
الدمام - المناطق

جهزت بلدية محافظة القطيف الحدائق والمسطحات الخضراء بالمحافظة خلال الفترة الماضية؛ وذلك لإستقبال الزوار والمرتادين خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن البلدية استطاعت رفع عدد الحدائق بالمحافظة إلى 157حديقة تتوزع على مدن وأحياء وبلدات وقرى محافظة القطيف، وتحتوي على 215 لعبة للأطفال و39 ملعبا لكرة القدم و1404 كراسي للجلوس.

وقال: يوجد في المحافظة ثلاث واجهات بحرية هي الواجهة البحرية بالقطيف والواجهة البحرية بسيهات والواجهة البحرية بتاروت، وتم تجهيزها وتوفير ما تحتاجه من زراعة الزهور الحولية وتجهيز دورات المياه والإنارة، وصيانة الكراسي وألعاب الأطفال والمظلات.

وأشار الى تجهيز كافة الحدائق في المحافظة بإجراء عمليات الصيانة الدورية المستمرة تجهيز المسطحات الخضراء وصيانة البردورات والانترلوك، وكذلك صيانة الاسوار، وتجهيز كافة الساحات والملاعب وممرات المشاة في حي التركية ومدخل مدينة سيهات، وممشى بلال بن رباح في صفوى.

وأضاف: تم تجهيز كامل دورات المياه وإصلاح الأعطال من الإنارة والأبواب ومواد السباكة بصورة دورية وتكليف وايتات لتعبئة خزانات دورات المياه أربع مرات يوميا وشفط البيارات يوميا.

روابط ذات صلة

د. مسفر الزهراني وكيلا لجامعة الملك فهد للشؤون الأكاديمية

د. مسفر الزهراني وكيلا لجامعة الملك فهد للشؤون الأكاديمية
البحارة يطلعون زوار بيت الخير على مصطلحات البحر ورحلات صيد اللؤلؤ

البحارة يطلعون زوار بيت الخير على مصطلحات البحر ورحلات صيد اللؤلؤ
فرسان سعوديون يستعرضون مهاراتهم بالبارود والقفز من ظهور خيول

فرسان سعوديون يستعرضون مهاراتهم بالبارود والقفز من ظهور خيول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*