د. مسفر الزهراني وكيلا لجامعة الملك فهد للشؤون الأكاديمية

الدمام - المناطق

قررت اللجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي في اجتماعها التاسع عشر تكليف الدكتور مسفر بن محمد الزهراني وكيلاً لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للشؤون الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 25 ربيع الثاني 1440هـ.

الدكتور الزهراني حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة ولاية بنسلفانيا عام 1995م.

تولى الدكتور الزهراني العديد من المهام داخل الجامعة حيث عمل وكيلاً لعمادة شؤون الطلاب للتوظيف والتدريب خلال الفترة من 2005-2008م، وعميداً لشؤون الطلاب من 2008م حتى 2016م ثم عمل عميداً لكلية الهندسية من عام 2016 م الى أن تم تعيينه وكيلاً للشؤون الاكاديمية.

كما يقوم الدكتور الزهراني بدوره كعضو هيئة تدريس في قسم الهندسة المدنية بالجامعة منذ التحاقه بها عام 1987 م في مجالات التدريس والبحث العلمي.

قام الدكتور الزهراني بنشر العديد من البحوث في المجلات العلمية والمشاركة في المؤتمرات العالمية، وقد ترأس وشارك في العديد من المشاريع البحثية الممولة من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، شركة أرامكو السعودية، الهيئـة الملكية بالجبيل وينبع، سابك، وغيرها من الشركات.

وتشمل الاهتمامات البحثية للدكتور مسفر الزهراني أداء ومتانة منشآت البنية التحتية، تأثير الأجواء البيئية على متانة وأداء مواد الإنشاء المختلفة مثل الخرسانة بأنواعها ومواد التسليح وطلاءات الحماية والمواد المركبة المطورة، إضافة إلى دراسة ظاهرة التآكل وطرق الحماية منها لأنواع متعددة من المنشآت، والبحث في إيجاد مواد ووسائل لتحسين أداء المنشآت الخرسانية وإطالة عمرها الافتراضي.