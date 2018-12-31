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الجبيل الصناعية تجمع اكثر من 30 طائر نادر حول العالم

الجبيل الصناعية تجمع اكثر من 30 طائر نادر حول العالم
http://almnatiq.net/?p=674838
الجبيل الصناعية -المناطق

جمعت فعالية هلا بالإجازة والتي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل على شاطئ الفناتير الجنوبي بالجبيل الصناعية اكثر من 30 طائر من. الطيور النادرة حول العالم والتي اوشكت على الانقراض.

حيث يقول ابراهيم العربي مدير محمية فريق المجد المشاركة بالفعالية شاركنا بالعديد من الطيور النادرة والتي استوردناها من البرازيل ، وإندونيسيا ، وتنزانيا ، وأمريكا الوسطى ، والهند ، بالإضافة إلى الأمازون. وأضاف العربي قائلا تتراوح أسعار هذه الطيور من 5000 حتى 70000 ريال وذلك لندرتها وألوانها الجذابة .

وأشار إلى أن انواع الطيور الموجودة تتمثل في طائر بلوفرينتد جاكو ثالث أفضل الامزونيات في العالم من جهة الكلام فهو طائر جميل ومتكلم بطلاقة وموطنة الأمازون ، طائر ورند فرونتد مكاو مهدد بالانقراض واعدادة حول العالم أصبحت قليلة جدا ويمتاز. بألوانة الجذابة وحركتة الجميلة المميزة، وطائر شل طوقان ، وطائر كوكاتو،وطائر كيب باروت امزوني ، والطاووس الهندي ، وطائر كوكاتو ميجر ميتشل ، وطائر الكتلينا مكاو ، وطائر الهار ليكوين مكاو ،و طائر التوراكوا، بالاضافة إلى طائر النخيل، واضح العربي إن الزوار يعشقون الطيور بجمالها وتفاعلها معهم بشكل إليف .

الجدير بالذكر إن فعالية هلا بالإجازة تفتح أبوابها من الساعة 3 عصرا وحتى التاسعة مساءا.

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