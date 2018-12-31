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دراسة: ملابس النوم تتسبب في الإعياء الدائم

دراسة: ملابس النوم تتسبب في الإعياء الدائم
http://almnatiq.net/?p=674851
المناطق - وكالات

أوضحت دراسة حديثة العديد من الناس يغسلون ملابس النوم كل أسبوعين تقريبًا، الأمر الذي قد يؤدي إلى نمو بكتيريا ضارة تسبب الإعياء الدائم.

وأشارت الدراسة إلى أن معظم المشاركات البالغ عددها 2500 شابة، يعتمدن على حاسة الشم في تحديد ما إذا كانت ملابس النوم بحاجة للغسيل.

وأبانت الدراسة أن 41% من النساء يعتقدن أن الملابس التي لا تنبعث منها رائحة كريهة لا تحتاج للتنظيف، ولكن الحقيقة أن هذه العادة ضارة للغاية وقد يكون لها عواقب وخيمة.

وأكد باحثون أمريكيون أن التأخر في غسل ملابس النوم يؤدي إلى تراكم البكتيريا المسببة لحب الشباب وبكتيريا المكورات العنقودية على الجلد التي يمكن أن تسبب العدوى إذا وصلت إلى جروح أو كدمات.

وأوصى الخبراء بغسل ملابس النوم أسبوعيًا للحفاظ على نظافتها ومنع العدوى.

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