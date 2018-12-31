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صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على عددٍ من قرارات المجلس الصحي السعودي

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على عددٍ من قرارات المجلس الصحي السعودي

أبرز المواد

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على عددٍ من قرارات المجلس الصحي السعودي

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على عددٍ من قرارات المجلس الصحي السعودي
http://almnatiq.net/?p=674866
المناطق - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على عددٍ من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي.
ورفع الأمين العام للمجلس الدكتور نهار بن مزكي العازمي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الموافقة، مثمناً الدعم غير المحدود الذي تحظى بها القطاعات الصحية في المملكة من القيادة الحكيمة خدمةً للوطن والمواطن.
وأكد أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين، على هذه القرارات يجسد اهتمامه الدائم واهتمام سمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله – على الارتقاء بمستويات الأداء في الخدمات الصحية المقدمة وجودتها، وتحسين الكفاءة والفاعلية والإنتاجيـــــة على مختلف مستويات تقديم الخدمة.
وأعرب عن شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضاء المجلس على اهتمامهم ومتابعتهم ودعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي والمراكز الوطنية التابعة له، وذلك لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضح الدكتور العازمي، أن الموافقة شملت عدد من القرارات ومنها؛ إنشاء المركز الوطني للممارسة الصحية المبنية على البراهين ويطبق على المركز تنظيم المراكز الصحية الوطنية الصادر بشأنه قرار من المجلس الصحي السعودي، حيث يعمل المركز على ترسيخ ثقافة الرعاية الصحية المبنية على البراهين والالتزام بتطبيق هذا المفهوم على جميع القطاعات الصحية في المملكة.
كما تضمنت الموافقة أيضاً على توحيد استخدام وحدات القياس المخبرية في جميع القطاعات الصحية، ويتم تطبيق ذلك على جميع الفحوص المخبرية المجراه في جميع القطاعات الصحية في المملكة وعلى برنامج حماية الصحة العامة الذي أعده المجلس الصحي السعودي، والبدء بالخطة التنفيذية للبرنامج بالتعاون مع القطاعات الصحية والقطاعات ذات العلاقة، ويهدف إلى تعزيز أداء نظام الصحة العامة وتحقيق بيئة داعمة لمجتمع صحي وحياة عالية الجودة من خلال إدارة وتنسيق الجهود المقدمة من القطاعات ذات العلاقة وتعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية وفقاً لأفضل الممارسات وتطوير منظومة متكاملة من الأنظمة واللوائح وتقييم الوضع الحالي وتحسينه وتعزيز وتمكين القوى العاملة في الصحة العامة.

 

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