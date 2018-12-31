الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيس اللجنة السياحية ببقيق وأعضاء وداعمي مهرجان سفاري بقيق النسخة الثالثة

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين ، محافظ بقيق رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة الأستاذ محمد بن سعود المتحمي وأعضاء ومنظمي وداعمي مهرجان سفاري بقيق لـ”تراث الصحراء” في نسخته الثالثة.

واستعرض سموه البرامج والفعاليات المقامة هذا العام وعلى موقع المهرجان والأعمال التي نفذت خلال الفترة الماضية.

وأكد سموه على أهمية تقديم كافة الخدمات للزوار خلال إقامة المهرجان، مقدماً شكره للقائمين على المهرجان وللجهات المشاركة.

من جهته قدم محافظ بقيق، شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمة وتوجيهاته واهتمامه بمهرجان بقيق والمهرجانات في المنطقة مما أسهم في نجاحها وتحقيقها للجوائز على مستوى المملكة